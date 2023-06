Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 23 giugno 2023

Dopo due mesi dal debutto, Paramount+ ha rinnovato il teen drama soprannaturale School Spirits per una seconda stagione.

Il vicepresidente esecutivo e co-responsabile dei programmi Nickelodeon e Awesomeness, Shauna Phelan, ha dichiarato:

"Sappiamo quanto i fan della serie si sono sentiti coinvolti e siamo davvero felici non solo della sua direzione creativa nella prima stagione, ma anche di quello che sappiamo succederà nella seconda. Il pubblico che ha risposto allo spettacolo in modo così positivo e appassionato lo ha reso un rinnovo facile per noi. Siamo davvero entusiasti di avere l'opportunità di fare una seconda stagione".

Basata sulla graphic novel dei fratelli Nate e Megan Trinrud e di Maria Nguyen, la serie TV è scritta da Oliver Goldstick e segue le avventure di Madison Nears (Peyton List), una studentessa che muore nella sua scuola ma non riesce a oltrepassare. Cerca così di scoprire chi l'ha uccisa, insieme ad altri liceali nella sua stessa situazione. Mentre affronta questo strano viaggio, Madison più si avvicina alla scoperta della verità, più segreti e bugie vengono a galla.

Zach Olin, vicepresidente esecutivo, ha aggiunto:

"Penso che il progetto abbia una forza creativa, è stato sorprendente da più punti di vista. Il giovane pubblico è una grande ragione per il successo di questo show e prendere di mira quel pubblico sarà un importante punto per Paramount per andare avanti. Ovviamente, ciò non significa che si scambierà qualità per quantità".

School Spirits sarà disponibile in Italia dal 30 giugno su Paramount+.

Fonte: Comic Book