Schmigadoon! 2 ci sarà! Rinnovata la Serie TV targata Apple

Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Apple TV+ ha annunciato il rinnovo di Schmigadoon! quasi un anno dopo l'uscita della prima stagione. La serie TV è stata creata dagli scrittori di Cattivissimo Me Cinco Paul e Ken Daurio.

La prima stagione si articola su una giovane coppia, composta da Cecily Strong e Keegan-Michael Key, che tenta di ravvivare la propria relazione intraprendendo un viaggio, ma improvvisamente si ritrovano in una strana città, dove tutti si comportano come in un musical anni '40 e '50. Il cast è composto anche da Alan Cumming, Fred Armisen, Kristin Chenoweth, Aaron Tveit, Dove Cameron, Ariana DeBose, Jaime Camil, Jane Krakowski, Liam Quiring-Nkindi e Ann Harada.

Schmigadoon! ha ricevuto recensioni positive dalla critica, anche se è stato sottolineato che alcune battute fossero prettamente per un certo target. La nuova stagione riprenderà da dove la prima si è interrotta, e sarà ambientata negli anni '60 e '70. Si uniscono, inoltre, alla serie TV Tituss Burgess e Patrick Page, ma non verranno riconfermati Armisen e Quiring-Nkindi (non è chiaro per quale motivo).

Al momento è difficile prevedere cosa comporterebbe la stagione 2 alla coppia composta da Josh e Melissa, cosa riserverà loro il futuro, ma sappiamo sicuramente che Schmigadoon! sarà colma di momenti divertenti, ilarità e ballate piene di sentimento.

La prima stagione di Schmigadoon! è disponibile su Apple TV+.

Fonte: Screen Rant