Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 04 luglio 2021

Schmigadoon! è la nuova serie TV musical comedy che debutterà sulla piattaforma di streaming Apple TV+ il prossimo 16 luglio con i primi due episodi; i restanti quattro verranno rilasciati successivamente ogni venerdì.

Ideata da Ken Daurio e Cinco Paul, che ha anche composto tutte le canzoni rigorosamente originali della colonna sonora, la serie è diretta da Barry Sonnenfeld, e prodotta da Broadway Video ed Universal Television.

Lo show è una parodia degli iconici musical di Broadway della Golden Age, a partire dal titolo: Schmigadoon! è infatti un palese riferimento a Brigadoon, l’acclamatissimo musical che esordì a Broadway nel 1947. Ma andiamo a vedere di cosa parla.

Trama

Melissa (Cecily Strong) e Josh (Keegan-Michael Key) sono una giovane coppia che cerca di riaccendere la propria relazione intraprendendo un viaggio zaino in spalla; improvvisamente, si ritroveranno in una strana cittadina, dove tutti si comportano come se fossero in un musical degli anni ’40. I due presto realizzeranno che non potranno lasciare quel magico paese finché non avranno trovato il “vero amore”.

Cast

Oltre ai già citati Strong e Key, protagonisti della serie, il cast vede Alan Cumming (Sindaco Menlove), Fred Armisen (Reverendo Layton), Kristin Chenoweth (Mildred Layton), Aaron Tveit (Danny Bailey), Dove Cameron (Betsy McDonough), Ariana DeBose (Emma Tate), Jaime Camil (Doc Lopez), Ann Harada (Florence Menlove), oltre alle guests stars Jane Krakowski (La Contessa) e Martin Short (Il Folletto).

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale pubblicato da Apple.