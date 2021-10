Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il 24 novembre verrà rilasciata la seconda stagione di Saved By The Bell. Il revival della NBC ha conquistato molti fan con la sua prima stagione, grazie anche al suo cast, che comprende Mario Lopez (nei panni di A.C. Slater), Mark-Paul Gosselaar (Zack Morris), Tiffani Thiessen (Kelly Kapowski) e Lark Voorhies (Lisa Turtle).

Nella prossima stagione, vedremo la Bayside High provare a vincere la Southern California School Spirit Competition. Tutti i nuovi giocatori sono entusiasti di avere la possibilità di lasciare il segno nella scuola che frequentano. Ovviamente, le cose vireranno verso il drammatico, a causa degli alti e bassi della vita da liceali che gravano sugli studenti; fortunatamente per loro, alcuni dei vecchi studenti di Bayside saranno presenti, dispensando saggi consigli, e godendosi i festeggiamenti quando le cose andranno per il verso giusto.

Di seguito, il trailer rilasciato da Peacock:

Ecco la sinossi della nuova stagione di Saved By The Bell:

“Nella seconda stagione della comedy di successo di Peacock Saved By The Bell, la Bayside High si prepara per competere nella Southern California School Spirit Competition. Daisy è determinata a non farsi distrarre dalle ‘sciocchezze di Bayside’, ma quando un nuovo studente, molto carino, viene eletto vicepresidente del consiglio studentesco, non riesce più a gestire la situazione. Mac vede la competizione come un modo per uscire finalmente dall’ombra di suo padre. Jamie si appoggia a Lexi sulla scia del divorzio dei suoi genitori, mentre Lexi prova ad essere una fidanzata più comprensiva; Aisha cerca un nuovo sfogo dopo la cancellazione del football; DeVante trova l’amore con una ricca ragazza di Bayside, mentre Slater e Jessie, diventata single di recente, si avvicinano nonostante il loro tumultuoso passato romantico”.

Fonte: Comic Book