Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 45 minuti fa

Saved by the Bell riaccende la faida tra Bayside e Valley – e propone alcuni look caratteristici dei primi anni '90.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La seconda stagione vede Bayside sfidare Valley nella Southern California School Spirit Competition. Kelly è tornata nel suo vecchio vestito da cheerleader, Slater con la permanente e la sua uniforme da wrestling, e Jessie, con riccioli e il suo caratteristico outfit.

I nuovi episodi di Saved by the Bell saranno rilasciati il 24 novembre.

Fonte: TVLine