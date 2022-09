Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La star di American Horror Story Sarah Paulson è stata scelta per interpretare Gwen Shamblin nell'adattamento di HBO Max The Way Down: God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin, di cui sarà anche produttrice esecutiva.

Shamblin è famosa per aver creato un programma di dieta cristiana chiamato The Weigh Down Workshop, e ha inoltre fondato la Remnant Fellowship Church nel Tennessee. Shamblin era una figura carismatica con un'immagine pubblica accuratamente elaborata, ma che è stata accusata di abusi e sfruttamento fisici, emotivi e psicologici da ex-seguaci della dieta ed è stata accusata da alcuni di essere una sorta di leader di una setta.

Durante la sua vita ha pubblicato un libro, intitolato The Weigh Down Diet, che consigliava ai lettori di usare la spiritualità per evitare di mangiare - e che ha venduto oltre un milione di copie. È morta il 29 maggio 2021 all’età di 66 anni, quando il suo jet privato si è schiantato nel lago Percy Priest vicino a Smirne, nel Tennessee.

La serie è attualmente in fase di sviluppo.

Fonte: Comic Book