Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Nelle scorse ore Netflix ha annunciato Sara, nuova serie TV crime nonché adattamento dell'omonima saga letteraria scritta da Maurizio de Giovanni e pubblicata da Rizzoli. Le riprese, recentemente avviate, porteranno gli spettatori in un viaggio tra le strade di Roma e Napoli.

Lo spettacolo sarà composto da 6 episodi, che saranno prodotti da Palomar e scritti da Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Giovanni Galassi, mentre Carmine Elia ne sarà il regista.

Il cast comprende Teresa Saponangelo (Sara), Claudia Gerini (Teresa), Flavio Furno (Pardo), Chiara Celotto (Viola), Carmine Recano (Massimiliano), Massimo Popolizio (Corrado Lembo) e Antonio Gerardi (Tarallo).

Il progetto segue le vicende di Sara, un'ex agente dei servizi segreti che, sprofondando in un abisso di solitudine e disperazione dopo la scomparsa di suo figlio, si rivolge all'amica ed ex collega Teresa per far luce sulla vicenda. Ma si sa, niente è per niente e in un attimo si ritrova invischiata nella sua vecchia vita. Che lo voglia o no, Sara si ritrova ancora una volta a essere la migliore nel suo campo: era conosciuta come la "donna invisibile", e la sua abilità è ancora molto ricercata. Così, mentre scopre la vita del figlio di cui ignorava quasi tutto, Sara si trova immersa in un'indagine che risveglia numerosi fantasmi del suo passato.

