Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Disney+ ha annunciato la data di uscita e ha condiviso il trailer ufficiale di Santa Evita, nuova serie TV - composta da sette episodi - in arrivo sulla piattaforma, all'interno del catalogo di Star.

Il nuovo spettacolo sarà un thriller basato sull’omonimo best seller di Tomás Eloy Martínez, un romanzo miscuglio di fatti reali e fittizi che riguardano la vita della First Lady Argentina Evita Perón e la sua morte precoce, avvenuta a 33 anni. Il libro diventò un best seller in Argentina, e venne tradotto poi in molte altre lingue.

Santa Evita segue l’affascinante storia del corpo imbalsamato di Eva Perón - da cui è nata una leggenda - rimasto senza sepoltura per 3 anni in attesa della costruzione di un monumento mai completato.

Nel 1955, un colpo di stato in Argentina rovesciò il Presidente del tempo, Juan Domingo Perón, e il corpo della First Lady - diventata una figura di spicco in quanto moglie del Presidente - venne nascosto per 16 anni per evitare che diventasse un simbolo contro il regime. Il suo cadavere ha ossessionato l’arena politica del Paese per oltre 20 anni.

Il cast della serie TV di Disney+ è costituito da più di 120 attori, ed è guidato da Natalia Oreiro (Eva Perón), Ernesto Alterio (Colonnello Moori Koenig) e Diego Velázquez (Mariano). Francesc Orella (Dottor Pedro Ara) e Darío Grandinetti avranno invece il ruolo di Juan Domingo Perón.

Santa Evita debutterà su Disney+ il 26 luglio.