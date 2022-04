Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Scott Calvin, alias Babbo Natale, ha finalmente trovato un valido aiuto per supervisionare a tutte le attività organizzative al Polo Nord: è stato infatti annunciato il nome di un nuovo membro che si unirà al cast dell’annunciata serie TV sequel della trilogia di film su Santa Clause.

Matilda Lawler, vista recentemente nella distopica Station Eleven, è stata infatti scritturata per apparire nel natalizio prodotto targato Disney+, calandosi nei panni del capo dello staff Betty, che avrà una mansione simile a quella che aveva occupato il capo elfo Bernard (David Krumholtz) nelle pellicole originali.

Descritto come affidabile, ma anche ostinato, il nuovo personaggio si troverà a discutere con l’amabile Santa Clause per l’organizzazione e la gestione dei lavori, incluso assicurarsi che le renne siano sempre pronte a partire.

Nonostante sia priva di senso dell'umorismo, fra tutti gli elfi del laboratorio situato al Polo Nord, Betty è l’unica a sapere esattamente cosa fare quando nessun altro è in grado di gestire una situazione.

La serie vedrà il 65enne Scott Calvin rendersi conto di non poter più gestire il ruolo di Babbo Natale e, desideroso di concedere una vita normale alla sua famiglia, si impegnerà per trovare il suo degno erede.

A ricoprire il ruolo di showrunner sarà Jack Burditt, mentre Tim Allen tornerà negli iconici panni del protagonista.

I due, che saranno anche produttori esecutivi insieme a Jason Winer, Jon Radler, Kevin Hench, Richard Baker e Rick Messina, torneranno quindi a collaborare insieme dopo la sit-com L’Uomo di Casa.

Fonte: Collider