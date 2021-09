Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

È stato annunciato che Eva Longoria e la sua società di produzione UnbeliEVable Entertainment stanno collaborando con Disney Branded Television su Sal & Gabi Break the Universe. Il nuovo progetto sarà basato sul pluripremiato omonimo libro di Carlos Hernandez, che è attualmente in corso di pubblicazione.

Sal & Gabi Break the Universe seguirà l'adolescente Sal Vidón, che scopre di avere la capacità di raggiungere il tempo e lo spazio per recuperare cose da altri universi dopo essersi intromesso negli esperimenti scientifici di suo padre. Arruola rapidamente il suo amico Gabi per partire per una ricerca per trovare e riportare in vita sua madre defunta, solo per scoprire che la manomissione in universi alternativi potrebbe alla fine mettere a rischio il loro intero universo.

"È entusiasmante lavorare con Eva e Ben su una storia così fantasiosa, piena di cuore. Un'avventura che sembra davvero autentica nella sua narrazione e rappresentazione dei personaggi", ha dichiarato Ayo Davis, vicepresidente esecutivo di Disney Branded Television. "Il libro commovente e divertente di Carlos Hernandez è l'aggiunta perfetta ai nostri prodotti, ed è in mani esperte con il team di produzione di Eva e Ben".

"Siamo entusiasti di vedere Sal & Gabi di Carlos Hernandez in sviluppo all'interno di The Walt Disney Company. È come se avessimo preso una pagina dal libro e il nostro desiderio fosse stato estratto dal multiverso!", ha affermato Tonya Agurto, vicepresidente senior presso Disney Publishing Worldwide.

Fonte: Comic Book