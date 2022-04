Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Grandi annunci per tutti gli amanti delle serie action-crime: la rete televisiva CBS ha infatti recentemente comunicato che S.W.A.T. tornerà nel palinsesto con un nuovo ciclo di elettrizzanti avventure, avendo deciso di promuoverne la produzione di una sesta stagione.

A darne conferma è stato il protagonista, Shemar Moore (Criminal Minds), interprete sin dalla premiere del sergente Daniel "Hondo" Harrelson Jr., che ha scelto il suo profilo Instagram per comunicare la lieta notizia.

L’attore ha infatti condiviso con i suoi followers due post, contenenti altrettanti video, di cui il primo ha per soggetto dei semplici spezzoni dello show, mentre il secondo lo mostra in compagnia di parte del cast e della troupe, mentre esprime i propri ringraziamenti per il sostegno dei fan.

S.W.A.T., creata da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan e basata sull’omonimo show degli anni ’70, vede, oltre a Moore, la partecipazione di Alex Russell, Jay Harrington, Lina Esco, Kenny Johnson, David Lim e Patrick St. Esprit.

In veste di produttori esecutivi troviamo invece Justin Lin, Neal Moritz, Marney Hochman, Pavun Shetty, Billy Gierhart, Andy Dettman, Paul Bernard, nonché lo stesso Ryan.

Fonte: Comic Book