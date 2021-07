Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 29 giugno 2021

The CW ha rilasciato un nuovo poster per Roswell, New Mexico. Nel poster si può vedere il cast principale nel deserto del New Mexico, con una struttura a doppia elica nel cielo dietro di loro. La didascalia recita: “Where do you come from?”. Sembrano essere un riferimento alle grandi rivelazioni ottenute durante la seconda stagione.

The truth will be revealed. Season 3 premieres Monday, July 26! Stream next day free only on The CW. #RoswellNM pic.twitter.com/urpqa7QWRe — Roswell, New Mexico (@CWRoswellNM) June 28, 2021

La terza stagione accoglie due nuovi personaggi ricorrenti: Michael Grant Terry e Gillian Vigman, che hanno firmato per apparire in alcuni episodi della nuova versione del teen drama sci-fi del 1999 Roswell.

Terry interpreterà Jordan, il figlio del sindaco di Roswell Bernhardt, un giovane privilegiato che vorrebbe essere all'altezza delle aspettative dei suoi genitori per gestire l'arrivo di immigrati e persone di colore nella sua comunità. In qualità di leader di un gruppo impegnato a preservare lo status quo a Roswell, Jordan si avvicina molto cautamente agli altri protagonisti, mentre le tensioni razziali nella città affiorano in superficie.

Invece Vigman interpreterà il nuovo diligente sceriffo di Roswell Brooke Taylor, un ufficiale duro ma carismatico. È una donna impegnata in politica con anni di esperienza che si destreggia tra tensioni crescenti e intercede per placare gli animi sia dei suoi elettori che di chi l'ha messa al potere, facendo sì che Max si chieda se lei sia veramente dalla parte del popolo o se voglia solo perseguire i propri obiettivi.

Le new entry si aggiungono ai già annunciati Steven Krueger e David DeSantos e raggiungono il resto del cast composto da Jeanine Mason, Nathan Parsons, Michael Vlamis, Lily Cowles, Tyler Blackburn e Heather Hemmens.

La terza stagione di Roswell, New Mexico sarà rilasciata su The CW il 26 luglio.

Fonte: Comic Book