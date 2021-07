Scritto da: Alessandro Lella - Data di pubblicazione: 13 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo essere stata rinnovata per una seconda stagione lo scorso aprile, la serie TV di Matteo Rovere Romulus è attualmente in produzione, con le riprese attualmente in corso e che si protrarranno fino a novembre.

Nel secondo capitolo vedremo Yemos e Wiros, uniti come fratelli, fonderanno la loro città e la consacreranno a Rumia. Roma e i suoi due re diverranno presto un simbolo di libertà e accoglienza, attirando però l'attenzione di un nemico potente: Titos Tatios, il re dei Sabini.

Di seguito le foto rilasciate da Sky al riguardo.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Nel cast del secondo capitolo, abbiamo assistito all'ingresso di diversi nuovi attori, che andranno ad affiancare i protagonisti Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli.

Tra loro ricordiamo Valentina Bellè (comparsa recentemente in Catch-22) nel ruolo di Ersilia, a capo delle sacerdotesse sabine; Emanuele Maria Di Stefano interpreterà il re dei Sabini Titos Tatios, figlio del Dio Sancos, il più potente nemico di Roma; Max Malatesta interpreterà Sabos, consigliere e braccio destro del re dei Sabini.

Al loro fianco vedremo anche Ludovica Nasti (L’Amica Geniale) nel ruolo di Vibia, la più giovane fra le sacerdotesse Sabine, Giancarlo Commare (SKAM Italia, Il Paradiso delle Signore) sarà Atys, il giovane re di Satricum, ma ritroveremo anche Sergio Romano, Demetra Avincola e Vanessa Scalera (L'Aquila, Grandi Speranze), già nel cast della prima stagione dello show.

Proprio come la prima stagione (venduta da ITV Studios in più di 40 territori), anche la seconda sarà interamente girata in protolatino.

Nel caso ve la foste persa, vi riproponiamo la nostra recensione dei primi due episodi della serie TV.