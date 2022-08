Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Finalmente è stato reso disponibile il primo teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Romulus, la famosa serie televisiva creata da Matteo Rovere (Il Primo Re) e prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios.

La show sarà visibile su Sky e in streaming solo su NOW ad ottobre, e sarà intitolato Romulus: La Guerra per Roma. I fan ritroveranno Yemos e Wiros che hanno fondato una città, uniti come fratelli, consacrandola a Rumia, diventando simbolo di libertà ed accoglienza, ma anche preda del potente re dei Sabini, Titos Tatios.

Ai vecchi protagonisti della prima stagione si aggiungono nei nuovi otto episodi: Valentina Bellè che interpreterà Ersilia, capo delle sacerdotesse Sabine, Emanuele Maria di Stefano che sarà Titos Tatios, Max Malatesta nel ruolo di Sabos, consigliere e braccio destro del re, Ludovica Nasti nei panni di Vibia, la più giovane sacerdotessa dei Sabini, mentre Giancarlo Commare sarà Atys, il giovane re di Satricum.