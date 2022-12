Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Le riprese della settima e ultima stagione di Riverdale sono in atto. Sin dal suo debutto nel 2017 il teen drama ha coinvolto milioni di fan di tutto il mondo e si appresta a terminare il suo ciclo nella primavera del 2023.

La sequenza iniziale dei nuovi episodi coinvolge i protagonisti che vengono catapultati negli anni ‘50. Il creatore dello show Roberto Aguirre-Sacasa ha infatti svelato su Instagram i primi minuti di apertura. I costumi, i colori e lo stile di montaggio richiamano proprio quegli anni, oltre al fumetto originale su cui la serie TV si è ispirata.

La clip si apre con l'accensione di un jukebox sulla canzone Rock Around the Clock di Bill Haley and His Comets. Il testo sottolinea l'aspetto del viaggio nel tempo e l'era esatta in cui si sta svolgendo la scena.

Il video mostra Archie (KJ Apa),Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes), Cheryl (Madelaine Petsch), Kevin (Casey Cott), Toni (Vanessa Morgan) e Tabitha (Erinn Westbrook) che si godono la vita mentre fanno sport con l'abbigliamento e le acconciature alla moda. Invece Jughead (Cole Sprouse) appare confuso e spaventato dal momento che è l'unico personaggio che si ricorda quello che è accaduto prima della cometa.

I dettagli specifici su ciò che gli spettatori possono aspettarsi sono tenuti per lo più nascosti per il momento. Tuttavia, Aguirre-Sacasa anticipa che Jughead scoprirà perché è l'unico a ricordare entro la fine del primo episodio:

"La più grande lotta è che i nostri personaggi cercano di vivere autentiche vite individualiste durante un periodo di tempo in cui è stato davvero difficile da fare. Grazie a Dio gli anni '50 sono stati pazzi quanto loro, perché è stato così divertente essere in quel mondo. Ogni stagione abbiamo esplorato un seme di un genere specifico, che sia stato soprannaturale, che sia stato Pulp, che sia stato criminale. Quest'anno il nostro il genere è quello degli anni '50".

Il capitolo conclusivo di Riverdale andrà probabilmente in onda nella primavera del 2023 su The CW insieme alla fine di The Flash.

Fonte: Screen Rant