Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 21 dicembre 2022

Dopo il recente video pubblicato dal creatore Roberto Aguirre-Sacasa (Le Terrificanti Avventure di Sabrina) sul proprio profilo di Instagram, che ha offerto una breve anteprima dell’atmosfera anni ’50 che farà da sfondo alle vicende, giungono nuovi aggiornamenti in merito al conclusivo arco narrativo di Riverdale.

È infatti stato annunciato che due volti inediti sono stati scritturati per apparire in ruoli ricorrenti significativi nella prossima, settima stagione del teen-drama e si tratta di Nicholas Barasch e Karl Walcott.

Stando a quanto comunicato, Barasch vestirà i panni di Julien Blossom, descritto come il classico bullo del liceo dalla fulva chioma. Un figlio di papà, ricco e privilegiato. Bello, atletico e presuntuoso, fa sempre a modo suo, ma nelle rare volte in cui non ci riesce, come con Veronica, è capace di rendere miserabile la vita a tutti coloro che lo circondano. Si scontra spesso con sua sorella gemella ed è un antagonista di tutti i protagonisti, in special modo di Archie.

Walcott invece darà il volto a Clay Walker, un giovane artista, studioso e colto, che ha viaggiato molto. Un militare, che proviene da una famiglia amorevole e fervente sostenitore della giustizia sociale. Ha una mentalità molto aperta nell’arte e nella sessualità. Come accade nei fumetti, Clay si legherà in modo significativo con Kevin Keller.

La settima stagione della serie non ha ancora una data ufficiale di debutto, ma dovrebbe giungere sugli schermi americani nel corso del 2023.

Fonte: Comic Book