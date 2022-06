Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Mentre la situazione per Archie e tutta la gang si fa sempre più critica e gli eventi sembrano precipitare verso il più cupo degli epiloghi, un pizzico di magia e stregoneria potrebbe ribaltare le circostanze, e un’alleata è pronta quindi a dare il suo contributo alla causa.

Come annunciato da tempo, dopo essere apparsa nel quarto episodio della sesta stagione, parte integrante dell’evento in cinque parti intitolato Rivervale, Kiernan Shipka si sta preparando a vestire nuovamente i panni di Sabrina Spellman de Le Terrificanti Avventure di Sabrina nel teen drama Riverdale.

L’attrice figurerà nella diciannovesima puntata dell’attuale annata, intitolata Chapter One Hundred and Fourteen: The Witches of Riverdale, che già allude all’atteso ritorno dell’amato personaggio.

In vista dell’evento, la rete televisiva The CW ha anche rilasciato la sinossi ufficiale, che recita: "Quando molti dei suoi cari cadono vittima dell'ultimo piano di Percival (Chris O'Shea), Cheryl (Madelaine Petsch) si troverà a chiedere l’aiuto della strega Sabrina Spellman. Nel frattempo lo stesso Percival darà un ultimatum a Reggie (Charles Melton)".

L’episodio è programmato per andare in onda in America il prossimo 10 luglio.

Fonte: Comic Book