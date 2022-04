Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La misteriosa cittadina di Riverdale sta nuovamente per ricevere la visita di una vecchia conoscenza proveniente dalla vicina Greendale: è stato infatti annunciato che Kiernan Shipka tornerà a vestire i panni di Sabrina Spellman de Le Terrificanti Avventure di Sabrina nella sesta stagione di Riverdale.

L’attrice era già apparsa nell’attuale annata - precisamente nel quarto episodio Chapter Ninety-Nine: The Witching Hour(s) - durante l’evento in cinque parti Rivervale, che aveva visto la streghetta intenta ad aiutare l’amica Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) con un incantesimo.

“È stato davvero interessante per me tornare nei suoi panni a distanza di due anni” - dichiarò così Shipka in una vecchia intervista - “Sono rimasta sorpresa dalla rapidità con cui mi sono ricalata nella parte. Era come andare in bicicletta e non si sa mai con quel genere di cose. Non avevo mai assunto un ruolo, per poi interpretarlo di nuovo. Quindi era una cosa nuova per me e non sapevo se avrebbe funzionato”.

Al momento non sono stati rivelati maggiori dettagli, né riguardo la puntata precisa che vedrà l’atteso ritorno, né sulle motivazioni che porteranno all’evento.

Non resta quindi che attendere prossimi aggiornamenti e continuare a seguire lo show.

Fonte: Comic Book