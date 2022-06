Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Come annunciato da tempo, dopo essere apparsa nel quarto episodio della sesta stagione - parte integrante dell’evento in cinque parti intitolato Rivervale - Kiernan Shipka sta per tornare nel ruolo di Sabrina Spellman (protagonista de Le Terrificanti Avventure di Sabrina) nel teen drama Riverdale.

L’attrice comparirà nella diciannovesima puntata dell’attuale stagione, intitolata Chapter One Hundred and Fourteen: The Witches of Riverdale, che già allude all’atteso ritorno dell’amato personaggio.

In vista dell’evento, la rete televisiva The CW ha anche rilasciato la sinossi ufficiale, che recita: "Quando molti dei suoi cari cadono vittima dell'ultimo piano di Percival (Chris O'Shea), Cheryl (Madelaine Petsch) si troverà a chiedere l’aiuto della strega Sabrina Spellman. Nel frattempo lo stesso Percival darà un ultimatum a Reggie (Charles Melton)".

L’episodio è programmato per andare in onda su The CW il prossimo 10 luglio.