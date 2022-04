Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 19 aprile 2022

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

I misteri che avvolgono la città di Riverdale si stanno infittendo sempre di più e con il già annunciato ritorno di Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), le atmosfere stanno valicando confini mai toccati dalla serie: mentre alcuni dei personaggi sono ormai in possesso di “superpoteri”, un nuovo protagonista è in procinto di rivelare la sua straordinaria abilità.

La rete televisiva The CW ha infatti pubblicato il promo dell’undicesimo episodio della sesta stagione di Riverdale, in cui Tabitha (Erinn Westbrook), dopo essere stata colpita da un proiettile sparato da un uomo inviato da Percival Pickens (Chris O'Shea), si troverà a innescare il suo talento e a viaggiare indietro nel tempo.

A confermare il singolare evento è anche la sinossi che recita: “dopo aver appreso che i piani che ha in mente Percival per Riverdale porterebbero alla scomparsa di Pop, Tabitha cerca di trovare un modo per reagire. Quando però verrà presa di mira da uno dei complici dell’uomo, l'incidente la spedirà nel passato alla ricerca di risposte".

La prossima puntata di Riverdale, intitolata “Chapter One Hundred and Six: Angels in America”, verrà trasmesso in America il 24 aprile.

Fonte: Comic Book