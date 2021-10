Riverdale 6: pubblicata la Sinossi della prossima Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo lo “scoppiettante” finale della quinta stagione e l’annuncio dell’inaspettata, ma attesissima, apparizione nel quarto episodio di Kiernan Shipka, che torna a rivestire i panni della streghetta protagonista de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, gli animi dei fan scalpitano per assistere alla premiere della nuova annata di Riverdale.

Ad alimentare ulteriormente le braci di tale ardore, la rete televisiva The CW ha recentemente rilasciato proprio la sinossi della prima puntata, che come ricordiamo sarà parte di un evento in cinque serate, che prenderà il nome di “Rivervale”.

Stando a quanto comunicato, dopo la terribile esplosione avvenuta nel season finale, un nuovo giorno sorge nella città di Rivervale, dove ogni cosa è come dovrebbe essere. Veronica (Camila Mendes) e Reggie (Charles Melton) sono ora la coppia più potente della città e Jughead (Cole Sprouse) e Tabitha (Erinn Westbrook) decidono di andare a vivere insieme.

Nel frattempo, mentre Cheryl (Madelaine Petsch) minaccia di portare scompiglio nella serenità della città, una domanda aleggia nell’aria: come avranno fatto Archie (KJ Apa) e Betty (Lili Reinhart) a sopravvivere?

La premiere della sesta stagione di Riverdale, dal titolo “Chapter Ninety-Six: Welcome to Rivervale”, debutterà in America il prossimo 16 novembre.

Fonte: Comic Book