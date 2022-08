Riverdale 6: lo Showrunner parla del Finale di questa Stagione

Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 31 luglio 2022

La fine del sesto capitolo di Riverdale di è ormai alle porte: ciò che si preannuncia è un finale dal sapore agrodolce. C'è eccitazione tra i fan, ma anche tristezza perché la prossima stagione, la settima, sarà anche l'ultima, come annunciato nei mesi scorsi.

Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha recentemente anticipato che la sesta stagione si concluderà in modo chiaro e lineare, facendo luce su molti aspetti.

Ma lo scrittore ha parlato anche di ciò che ci aspetta nei prossimi episodi, e del fatto che lo show non sia stato immediatamente cancellato come altri della rete:

"Sono grato di avere ancora un anno per concludere la serie TV nel modo in cui vogliamo. Abbiamo un’idea molto interessante per la settima stagione, che diventerà chiara dopo il finale di questa".

L'ultimo episodio della stagione, dal titolo "Night of the Comet" andrà in onda stasera su The CW.

Fonte: Comic Book