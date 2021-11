Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 28 novembre 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Mentre in Italia si attendono ancora gli ultimi episodi della quinta stagione, in America Riverdale si trova nel pieno della strana e sovrannaturale trama di “Rivervale”, l’evento in cinque puntate che ha dato il via alla nuova annata.

Tra morti di un certo spessore, sconvolgenti colpi di scena e l’attesa apparizione della strega Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), direttamente dalla serie parallela targata Netflix, numerose sono le sorprese che sembrano attendere i fan dietro l’angolo.

In una recente intervista, Vanessa Morgan, interprete di Toni Topaz, ha voluto dire la sua in merito al particolare evento, stuzzicando le fantasie del pubblico con parole sibilline e suggerendo l’idea di “realtà alternative”.

“Ci saranno un sacco di cose folli e interessanti per la trama di Toni. Ci sono altre dimensioni” - ha dichiarato l’attrice – “Sarà tutto molto bello e diverso da qualsiasi altra stagione. Adoro l'aspetto magico che si respira”.

“Se credi in altre dimensioni, allora ci sono realtà alternative che avvengono tutte nello stesso momento, versioni e risultati diversi, che si svolgono nella tua vita nel medesimo istante…. penso che verso la fine della stagione, ogni pezzo andrà al suo posto e vi renderete davvero conto di come ogni cosa è collegata”.

Il terzo episodio dell’evento, dal titolo “Chapter Ninety-Eight: Mr. Cypher”, verrà trasmesso sulla rete The CW il prossimo 30 novembre.

Fonte: Comic Book