Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo una lunga pausa, è tempo di lasciarsi nuovamente trasportare nelle assurde e misteriose vicende ambientate nella cittadina di Riverdale: questo 11 agosto tornerà infatti nel palinsesto della The CW la serie tratta dagli Archie comics, con il primo dei restanti episodi della quinta stagione.

Nel frattempo chi ha tempo non perda tempo, e la rete televisiva ha già pubblicato online la sinossi della tredicesima puntata, dal titolo “Chapter Eighty-Nine: Reservoir Dogs”, accompagnata da una serie di immagini, che immortalano alcuni dei principali protagonisti dello show.

Stando a quanto trapelato, la trama vedrà Archie (KJ Apa) affrontare un trauma risalente al periodo passato nell’esercito, che riaffiora dai recessi della sua mente mentre aiuta Eric (Sommer Carbuccia) con il suo disturbo da stress post-traumatico.

Nel contempo, Betty (Lili Reinhart) e Tabitha (Erinn Westbrook) sono ancora a caccia dell’assassino della Lonely Highway, e per trovarlo, escogitano un piano per attirare i camionisti al Pop.

Infine Cheryl (Madelaine Petsch) estende un invito a Kevin (Casey Cott) e Veronica (Camila Mendes) decide di dare a Reggie (Charles Melton) una possibilità per dimostrare che si sbaglia.

Il tredicesimo episodio della quinta stagione di Riverdale andrà in onda in America il 25 agosto, nel frattempo, in vista dell’imminente ritorno dello show, vi consigliamo di ricapitolare tutte le informazioni disponibili leggendo la nostra guida.

Fonte: Comic Book