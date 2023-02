Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

A fine gennaio è stata confermata l’integrazione di Paramount Global con Paramount+ e Showtime sia sui canali tradizionali che in streaming.

Il colosso americano dell’audiovisivo aveva in precedenza annunciato la trasformazione del servizio streaming in Paramount+ with Showtime.

Il CEO Paramount Bob Bakish aveva annunciato che ci sarebbero state delle modifiche nel team dichiarando:

"Sappiamo che questo cambiamento porta incertezza per i team che lavorano su questi marchi e aziende. Ci impegniamo ad essere il più trasparente e ponderato possibile durante questo processo".

Ora il network televisivo californiano Showtime ha licenziato circa 120 componenti dello staff a causa di questa ristrutturazione interna. I tagli potrebbero ammontare al 25% dei lavoratori.

I co-presidenti Gary Levine e Jana Winograde hanno lasciato i loro incarichi attuali, con Levine che passa a un ruolo consultivo e Winograde che lascia completamente Paramount Global.

Fonte: Variety