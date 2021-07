Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

La quinta stagione della serie animata di Adult Swim Rick and Morty è al suo giro di boa, e i nuovi episodi ci hanno dato alcuni elementi importanti del passato di Rick, ma ci sono ancora molte cose che non sappiamo su di lui - come la sua età.

E c'è una ragione molto precisa per questo: non rivelare l'età non solo di Rick, ma di ogni personaggio, è solo una parte dell'essere una serie animata (del resto, Bart Simpson ha 10 anni dal 1987). Come lo showrunner di Rick and Morty Scott Marder aveva già spiegato in un'intervista, non vedremo mai un episodio di compleanno, evento che non sarà neanche menzionato di sfuggita poiché è meglio che mantengano sempre la stessa età, come in altre serie animate:

"L'età spesso salta fuori come argomento nella writer's room, perché a volte viene detto: 'Oh, potrebbe essere il compleanno di questo o quello', e noi rispondiamo: 'Non facciamo queste cose in questo show'. Faremo un migliaio di Natali, ma non mostreremo mai un compleanno...È divertente nei cartoni animati mantenere tutti alla stessa età".

Alla domanda su quale età potrebbe avere Rick, Marder risponde:

"Penso che abbia circa settant'anni. Non sono sicuro di quanti anni abbia Rick, perché nessuno festeggia mai i compleanni, quindi sono in uno strano buco temporale, in un certo senso. Ad ogni modo, secondo me è sulla settantina".

Fonte: Comic Book