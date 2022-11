Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Mentre in Italia si attende ancora di poter assistere ai nuovi episodi, previsti per il 1° dicembre su Netflix, i fan americani sono finalmente in procinto di poter immergersi nuovamente nelle folli avventure del duo di nonno e nipote più strampalato della TV.

Rick and Morty sta infatti per tornare su Adult Swim con l’ultima tranche della sesta stagione e, in vista dell’appuntamento, dopo un primo teaser trailer la rete televisiva ha recentemente condiviso un nuovo promo ricco di scene inedite.

Fra duelli con spade, esplosioni e lotte all’ultimo sangue con polpi e altre creature aliene, sembra proprio che per i due protagonisti e il resto della famiglia si prospetteranno tutta una serie di altre sconvolgenti montagne russe.

Il primo dei ultimi quattro episodi dell’attuale arco narrativo debutterà il 20 novembre.

