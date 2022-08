Rick and Morty 6: svelato il Poster della prossima Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Meno di un mese è il tempo che separa ancora i fan dall’arrivo del nuovo arco narrativo del duo più pazzo di nonno e nipote mai apparso sul piccolo schermo, e nell’attesa di potersi immergere nuovamente nelle loro stravaganti avventure, prosegue la campagna pubblicitaria della sesta stagione di Rick and Morty.

Dopo il rilascio della sinossi, seguita recentissimamente da una prima anticipazione, derivata dalla pubblicazione di un teaser trailer, è giunto da poco online un inquietante poster.

Durante l'Adult Swim Festival, evento tenutosi a Philadelphia in questi giorni, il pubblico ha infatti potuto non solo assistere in anteprima alla proiezione della premiere, ma è stato infine anche omaggiato proprio con questa particolare locandina.

L’immagine, che trovate in calce all’articolo, dalla sinistra colorazione nera e verde, ritrae un minaccioso uovo, tenuto all’interno di capsula, collegata a sua volta a quello che sembra una misteriosa e sofisticata macchina.

A rendere l’atmosfera ancora più allarmante, ci pensa il messaggio posto nella porzione terminale della figura, che avverte di non interagire in alcun modo con lo sferico oggetto.

Quali peripezie attenderanno quindi i protagonisti e che pericoli si troveranno a dover gestire?

Per aver una risposta in merito, non resta che attendere il debutto dei prossimi episodi, atteso in America, per il 4 settembre.

Check out this Rick and Morty Season 6 poster from the #AdultSwimFestival! pic.twitter.com/DkaDI6Dc0b — Swimpedia (@swimpedia) August 6, 2022

Fonte: Comic Book