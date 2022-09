Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

In attesa di poter vedere anche in Italia i nuovi episodi, programmati inizialmente per giungere nel catalogo di Netflix a partire dal 5 settembre, ma in seguito posticipati, in America si stanno già preparando al quarto appuntamento con la sesta stagione di Rick and Morty.

In vista dell’evento la rete televisiva Adult Swim ha così rilasciato online il trailer ufficiale, anticipando in questo modo il tema che andrà a essere trattato nella prossima puntata.

Stando al video, la trama ruoterà intorno all’ennesimo strambo piano escogitato dal folle, ma geniale Rick, che, intenzionato a confezionarsi un addome da urlo, troverà il modo di allenarsi durante la notte, mentre si trova fra le braccia di Morfeo.

Naturalmente il progetto finirà per coinvolgere in qualche modo l’intera famiglia Smith, ma per conoscere le conseguenze, non resta che sintonizzarsi sul network il prossimo 25 settembre, per assistere a questo quarto episodio, intitolato “Night Family”.

Tune into @adultswim on Sunday, September 25th at 11:00 PM to catch the next brand new episode of Rick and Morty Season 6, "Night Family"! pic.twitter.com/1fYwOC4gXT — Swimpedia (@swimpedia) September 19, 2022

Fonte: Comic Book