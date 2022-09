Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Era ormai certo che la sesta stagione di Rick and Morty sarebbe arrivata oggi su Netflix, ma all’improvviso c’è stato un cambio di piani: il debutto del prossimo lotto di episodi è stato posticipato al 1° dicembre.

La notizia è stata annunciata proprio dagli account social della piattaforma, che scherzando sopra questo inconveniente hanno scritto:

“Per colpa di voi Pianeti Sfogo e ritardi nella TV Interdimensionale Rick and Morty arriverà in Italia il 1 Dicembre - ma con 6 episodi in una volta sola e sì, perfino con Morty, purtroppo...”.

L’unica nota positiva, è che in quella data saranno resi disponibili i primi 6 episodi - senza che gli spettatori debbano attendere con un rilascio settimanale.

In una recente intervista, lo showrunner Scott Marder ha sottolineato le prospettive della prossima stagione:

"Sarà sviluppata la seconda parte di una storia più ampia. Il finale della quinta stagione ci ha lasciato con molto lavoro da fare. Abbiamo diverse versioni della puntata, e sento come se avessimo concluso un capitolo ma ne stessimo aprendo un altro. C’è un qualcosa di pericoloso che ha fatto coincidere la comparsa dell’Evil Morty con l’inizio di una seconda parte di storia più ampia. C’erano diverse idee e versioni della premiere precedentemente scartate. La conclusione della scorsa stagione ha reinventato il multiverso della serie TV. In verità avevamo un po' di versioni diverse del primo episodio che erano completamente diverse. Alla fine non ne eravamo contenti e abbiamo scartato quanto fatto. Alla fine abbiamo trovato questo che sta arrivando ora per voi ragazzi!".

Secondo la sinossi ufficiale, ”Rick Sanchez, l’uomo più intelligente dell’universo, sta per tornare con una sesta stagione, e fra una guerra civile aliena e un Wubba lubba dub dub dovrà pure badare al tenero Morty. Sì, già, Morty...non ce lo siamo scordato. Sì, lo sappiamo, sarebbe stato meglio un Plumbus".