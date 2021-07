Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Col rilascio del quinto episodio, la nuova stagione di Rick and Morty arriverà al suo giro di boa e, fortunatamente, a differenza dello scorso lotto di episodi, è stato confermato che il capitolo non avrà pause.

L'episodio 5, intitolato Amortycan Grickfitti e che andrà in onda domani su Adult Swim, prende il via con una nuova avventura incentrata su Rick e Jerry. Nel frattempo, Beth è occupata in ospedale e Summer e Morty cercano di lavorare insieme per fare amicizia con un nuovo studente trasferito, Bruce Chutback, prima che scopra che sono essenzialmente diventati lo zimbello della scuola.

Di seguito, la scena d'apertura dell'episodio:

Fonte: Comic Book