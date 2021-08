Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Come ormai di consueto, in vista della messa in onda su Adult Swim del prossimo episodio di Rick and Morty, la rete ha condiviso su Twitter una breve clip, che offre ai fan un primo sguardo alla nuova avventura che vivranno lo scienziato pazzo e il fedele e sempre ansioso nipote.

Dopo aver affrontato tristi rotture amorose, robot giganti, divinità del tempo, quale sarà stavolta la minaccia che si porrà sul cammino dei protagonisti?

Stando a quanto mostrato, l’ottava puntata, dal titolo "Rickternal Friendhine of the Spotless Mort", vedrà l’alcolizzato Rick separarsi dal resto della famiglia, e una volta lasciato solo, mettere in pratica un eccentrico piano o cimentarsi in qualche assurdo esperimento dai risvolti pericolosi per se stesso.

Questa scelta da parte del personaggio è sicuramente in controtendenza con quanto manifestato in tutta la stagione, composta finora da puntate diverse fra loro, ma legate dal suo desiderio di passare più tempo con i parenti.

Per saperne di più, non resta che attendere il prossimo 8 agosto e visionare il nuovo episodio, ricordandovi che al momento in Italia non è stata ancora comunicata una data ufficiale per il debutto della premiere.

Tune into @adultswim on Sunday, August 8th at 11:00 PM to catch the next brand new episode of #RickandMorty Season 5, "Rickternal Friendshine of the Spotless Mort"! pic.twitter.com/eQzRoBdTJG — [swimpedia] (@swimpedia) August 2, 2021

