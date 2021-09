Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo il debutto dell'ottavo episodio della quinta stagione, Rick and Morty tornerà finalmente per gli ultimi due episodi oggi, su Adult Swim. Questi saranno presentati in anteprima come parte di un blocco unico di un'ora, e si intitoleranno Forgetting Sarick Mortshall e Rickmurai Jack.

Dopo aver rilasciato un divertente promo live-action che immaginava Christopher Lloyd nei panni di Rick Sanchez in un universo alternativo, la rete americana ha pubblicato il video di apertura delle ultime due puntate.

Fonte: Comic Book