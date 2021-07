Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 giugno 2021

La quinta stagione della serie animata Adult Swim, Rick and Morty, sarà rilasciata questa domenica e, per l'occasione, il profilo Twitter dello show sta preparando i fan per il prossimo capitolo con un conto alla rovescia sui social.

Con i trailer che mostrano parte di alcune delle avventure imminenti del team nonno/nipote, gli spettatori sono curiosi di scoprire come le prossime vicende avranno un impatto sia su Rick che su Morty mentre viaggiano attraverso la galassia, il tempo e chissà che altro.

I trailer della quinta stagione che abbiamo visto fino ad oggi erano colmi di easter egg - come si evince anche dai titoli degli episodi recentemente annunciati - che fanno riferimento ad altro materiale della cultura pop come Marvel's Namor, Hellraiser, Voltron e innumerevoli altri prodotti che si fanno strada verso la bizzarra serie di Adult Swim.

Rick and Morty ha condiviso un post su Twitter, un'immagine bizzarra di Beth mentre si prepara a presentare ai fan situazioni surreali che hanno spesso messo i membri della famiglia Smith al centro di viaggi terrificanti.

La nuova stagione di Rick and Morty sarà rilasciata il 20 giugno. Per tutte le informazioni, visitate la sezione relativa!

Fonte: Comic Book