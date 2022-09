Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

La star di Better Call Saul Rhea Seehorn tornerà a collaborare insieme al creatore di Breaking Bad Vince Gilligan per un nuovo spettacolo su Apple TV+.

Better Call Saul si è recentemente conclusa con un finale a dir poco perfetto, offrendo ai personaggi e all'universo di Breaking Bad un soddisfacente saluto. Grazie al plauso ottenuto dal finale, i fan si sono quindi interrogati sulla prossima mossa di Gilligan - con molti che speravano a un altro spin-off di Breaking Bad. Sebbene Gilligan abbia chiarito che non ha intenzione di espandere ulteriormente quel mondo così presto, i fan saranno entusiasti di sapere che il suo tempo nell'industria televisiva è tutt'altro che finito, e che il suo prossimo progetto presenterà un volto familiare.

Gilligan e Seehorn lavoreranno infatti a una nuova serie TV che lo stesso Gilligan descrive come "la sua pausa dallo scrivere di antieroi", suggerendo che il personaggio di Seehorn sarà decisamente più eroico rispetto ai protagonisti di Breaking Bad e Better Call Saul:

“Dopo 15 anni ho pensato che fosse giunto il momento di prendermi una pausa dallo scrivere di antieroi...e chi è più eroico della brillante Rhea Seehorn? Mi sento fortunato a poter lavorare di nuovo con lei".

Il nuovo progetto di Gilligan ha già ricevuto un ordine di due stagioni da Apple TV+, e sembra che il creatore di Breaking Bad tornerà comunque a parlare del mondo del crimine. Tuttavia, data la sua menzione di voler rompere gli schemi e allontanarsi dai suoi lavori precedenti con un personaggio più eroico, è possibile che la serie si sposti verso un nuovo genere per Gilligan. Sulla base dei suoi commenti, infatti, Seehorn è la scelta perfetta per la sua protagonista: dal momento che ha rappresentato la bussola morale di Saul, era impossibile non tifare per Kim - anche quando era immersa nei suoi stessi schemi.

Fonte: Screen Rant