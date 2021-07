Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

La rete americana NBC è al lavoro sulla nuova serie TV Redrum, che sarà scritta, diretta e prodotta da Nzingha Stewart e prodotto da Minnesota Logging Company. La produttrice esecutiva di Good Girls Carla Banks-Wadles ne sarà la produttrice esecutiva e showrunner, mentre Casey Kyber il produttore esecutivo.

Redrum è descritto come un dramedy/thriller oscuro e sexy su due migliori amiche - Jess e Sadie - che ospitano un podcast sui serial killer più famigerati di New Orleans. Ma quando le protagoniste prendono di mira il sociopatico sbagliato e le persone a loro vicine iniziano a morire, si rendono conto che devono fare ciò che la polizia non ha fatto: trovare l'assassino prima che diventino vittime della loro stessa storia.

Stewart, che ha scritto un paio di film per la TV, ha diretto alcuni episodi di Good Girls, Scandal, Grey's Anatomy, Black Monday, Little Fires Everywhere e la prossima serie di Shonda Rhimes Inventing Anna. Ha anche diretto il film Netflix Tall Girl.

Fonte: Deadline