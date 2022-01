Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Agguerrite sfide e accesi combattimenti fra robot sono presto destinati a fare la loro comparsa sul catalogo di Disney+: è stato infatti annunciato che il servizio streaming è a lavoro su una serie televisiva basata sulla pellicola cinematografica del 2011 Real Steel.

Il film, ispirato al romanzo “Steel” dello scrittore statunitense Richard Matheson, aveva per protagonista Hugh Jackman nei panni di Charlie Kenton, un ex pugile professionista, che, assieme al figlio Max, decide di addestrare un robot abbandonato in una discarica per farlo competere in incontri di boxe, arrivando infine a disputare i campionati mondiali.

Al momento non sono ancora trapelati dettagli precisi in merito al progetto, ma sembra che Shawn Levy (Tenebre e Ossa), regista della stessa pellicola, sia coinvolto in veste di produttore esecutivo, assieme a Robert Zemeckis (Manifest), Jack Rapke (What/If), Jacqueline Levine, Susan Montford e Don Murphy.

Si attendono a questo punto prossimi aggiornamenti, che possano far luce sul cast e sulla trama, così da apprendere se lo show sia un eventuale sequel dell’opera originale, un reboot o sia semplicemente legato al medesimo universo.

Fonte: Comic Book