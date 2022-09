Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La protagonista di Emily in Paris Lily Collins è stata reclutata per recitare nella nuova serie limitata di Hulu, intitolata Razzlekhan, sui Bitcoin rubati. Le serie limitate basate su storie vere di frode e crimine sono in aumento ultimamente - basti pensare a Inventing Anna di Netflix e The Dropout di Hulu.

Razzlekhan seguirà Ilya "Dutch" Lichtenstein e Heather "Razzlekhan" Morgan (interpretata da Collins), una coppia che è stata arrestata a febbraio e accusata di aver tentato di riciclare 4,5 miliardi di dollari in Bitcoin rubati. La serie TV si basa sugli eventi reali raccontati nell'articolo del New York Magazine The Many Lives of Crypto's Most Notorious Couple.

Razzlekhan viene descritto come una storia d'amore e un thriller poliziesco, con tocchi di umorismo. Oltre a vestire i panni di uno dei personaggi, Collins ne sarà anche una produttrice insieme ad Alex Orlovsky e Charlie McDowell, che dovrebbe anche dirigere la serie.

Al momento non si hanno ulteriori notizie in merito al casting o alla trama.

Fonte: Screen Rant