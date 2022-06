Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 minuti fa

L'ideatrice di Insecure Issa Rae porterà il pubblico a Miami il 21 luglio, con l'uscita della sua ultima serie comica Rap Sh!t in arrivo su HBO Max e di cui è stato rilasciato il primo teaser trailer - che troverete in calce.

La serie segue Shawna (Aida Osman) e Mia (KaMillion), due amiche del liceo che si riuniscono per formare un gruppo rap.

Shawna e Mia si avvicinano alla magia e al caos per cui Miami è famosa, mentre fanno festa tutte le sere ma lavorano sodo per distinguersi nell'industria musicale. Miami ha tutto ciò di cui hanno bisogno non solo per avere successo, ma anche per prosperare nella città che non dorme mai, patria di Pitbull, del forte caffè cubano e dei locali notturni. Devono solo volerlo abbastanza.

Rap Sh!t sarà costituita da otto episodi, i cui primi due verranno rilasciati sulla piattaforma il 21 luglio.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli riguardo al casting e alla trama, come non è conosciuta la data di debutto in Italia o la piattaforma in cui potrebbe essere resa disponibile.

Fonte: Deadline