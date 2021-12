Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Dopo aver rilasciato il trailer della seconda stagione della serie TV sci-fi Raised by Wolves, prodotta e co-diretta da Ridley Scott, HBO Max svela il primo poster ufficiale.

Durante la prima stagione, il regista britannico Scott si era detto sbalordito dalla straordinaria campagna realizzata dal marketing di HBO Max, poiché il network era stato capace di raccontare l'ambiziosa trama in un modo davvero interessante, e infatti la risposta del pubblico è stata entusiasmante.

La prima stagione dello show ha raccontato la storia di due androidi, Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), fuggiti da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti e un ordine religioso di derivazione cristiana, quello dei Mitraici, per colonizzare il pianeta incontaminato Kepler-22b e allevare dei bambini iniziando così una nuova civiltà. Anni dopo scoprono che non sono gli unici rifugiati dalla Terra in questa parte dell'universo. Insieme a loro una colonia umana è sbarcata sul pianeta vergine. Tra loro ci sono membri dell’ordine religioso e atei, come Marcus, interpretato da Travis Fimmel (Vikings).

Nel nuovo capitolo ci saranno ben sei novità nel cast, quali: Peter Christoffersen, Selina Jones, Morgan Santo, Kim Engelbrecht, Jennifer Saayeng e James Harkness.

Il secondo ciclo di episodi dell'epopea sci-fi scritta da Aaron Guzikowski è atteso negli Stati Uniti, su HBO Max, dal prossimo 3 febbraio. In Italia arriverà successivamente su Sky e in streaming su NOW.

