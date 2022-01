Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

"Venite bambini, la nostra nuova casa ci aspetta".

Nonostante la prima stagione della serie TV Raised by Wolves non abbia ottenuto un seguito importante, quando è stata presentata per la prima volta su HBO Max nel settembre 2020, lo show di fantascienza ha comunque attirato abbastanza spettatori per giustificare il rinnovo per una seconda stagione.

Trama e cast

Ambientato nel ventiduesimo secolo, la serie TV segue le vicende di due androidi, Mother (Amanda Collin) e Father (Abubakar Salim), che hanno il compito di crescere un gruppo di bambini su un terreno disabitato pianeta chiamato Keplar-22b, dopo che la Terra è stata devastata da una guerra tra atei militanti e un ordine religioso noto come Mithraic. Tuttavia, le cose non vanno lisce come speravano inizialmente i genitori robotici, poiché devono difendere i loro figli dalle numerose minacce che si trovano sopra e sotto la superficie del pianeta.

Dopo che il finale della prima ha spalancato l’universo e la mitologia della serie sci-fi originale, i genitori androidi, Madre e Padre, insieme alla loro nidiata di sei bambini umani, si uniscono a una colonia atea di recente formazione nella misteriosa zona tropicale di Kepler 22 b.

Navigare in questa strana nuova società è però soltanto l’inizio dei loro problemi, poiché il "figlio naturale" di Madre minaccia di portare all’estinzione quel poco che resta della razza umana.

Tutti gli attori principali della prima stagione torneranno per questa nuova stagione tra cui: la star di Vikings, Travis Fimmel, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Felix Jamieson (Game of Thrones), Ethan Hazzard e Matias Varela (Narcos).

Le new entry sono: Peter Christoffersen, Selina Jones, Morgan Santo, James Harkness (Anne Boleyn), Kim Engelbrecht (The Flash) e Jennifer Saayeng (Cursed).

Produzione e approfondimenti

La serie TV è prodotta da Ridley Scott e creata dallo showrunner del film Prisoners, Aaron Guzikowski. I primi due episodi della prima stagione sono stati girati dallo stesso Scott. La colonna sonora è una delle perle dello show ed è curata dall’interprete australiano di musica elettronica Ben Frost, che ha curato colonne sonore di film e altre serie TV tra cui: Sleeping Beauty e Dark.

Le riprese della seconda stagione sono iniziate l'8 marzo 2021 e si sono concluse ufficialmente il 15 agosto dello stesso anno. Sebbene lo show sia stato girato ancora una volta in Sud Africa, Guzikowski ha confermato che la seconda stagione ha cambiato le location delle riprese all'interno del paese per adattarsi al drastico cambiamento di scenario della narrazione.

Guzikowski ha dichiarato a tal proposito:

"L'unica cosa che posso dire è che la seconda stagione si svolgerà in una regione molto diversa del pianeta. Quindi molte delle lezioni che ho imparato nella prima stagione di realizzazione fisica non si applicheranno nemmeno. Quindi è un po' come se fossi stato in California nella prima stagione, e ora andrò in Michigan per la seconda. Il clima è molto diverso, la geografia e tutte quelle cose belle".

Questa "regione diversa" molto probabilmente si riferisce alla zona tropicale che è stata spesso menzionata nella prima stagione. I vari trailer mostrano anche un'ambientazione che sembra molto più lussureggiante e ospitale delle lande desolate e aride della prima stagione. Ovviamente, ciò non significa che la mamma e i suoi figli non si troveranno faccia a faccia con i pericoli originari del tropicale zona, ma resta da vedere esattamente come siano questi pericoli.

Data di uscita e trailer

La seconda stagione di Raised by Wolves debutterà il 3 febbraio su HBO Max. A differenza della prima stagione composta da dieci episodi questa nuova ne avrà otto. Probabilmente HBO Max rilascerà i primi tre episodi al debutto, per poi condividere solo un nuovo episodio ogni settimana.

Successivamente alla data negli USA ci sarà la possibilità di vedere la seconda stagione anche in Italia sulla piattaforma NOW.