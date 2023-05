Rabbit Hole avrà una 2ª Stagione? Le parole di Kiefer Sutherland

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Kiefer Sutherland, noto per il suo ruolo in 24 e Designated Survivor, ha recentemente lavorato in Rabbit Hole, rilasciata su Paramount+ lo scorso marzo. Nonostante il successo della prima stagione, c'è ancora incertezza sul possibile rinnovo per una seconda stagione: questo perché i dati di streaming, a differenza delle valutazioni televisive tradizionali, non vengono spesso resi pubblici, rendendo difficile prevedere la traiettoria futura della serie TV.

In un'intervista l'attore ha condiviso la sua passione per il progetto e il desiderio di vedere ulteriori stagioni dello spettacolo:

"Ho assolutamente adorato lavorare nello show, e adoro John e Glenn, e anche il cast. È un gruppo straordinario, e ci siamo divertiti moltissimo a lavorare, e sì, spero che riusciremo a farlo di nuovo".

Tuttavia, Sutherland ha anche evidenziato le sfide legate alla lavorazione in un ambiente di streaming rispetto alla televisione tradizionale:

"È così strano, ho lavorato dieci anni a 24, altri tre anni di Designated Survivor, e due in Touch, e quelli erano tutti programmi per una rete. Con le reti c'era una relazione diversa, le notizie si sanno più rapidamente, potevi percepire il rinnovo o la cancellazione, cosa stava per succedere. Con i servizi di streaming – le mie esperienze con Paramount+ e Netflix, e lo dico perché l'ho sentito anche da altri attori e sceneggiatori – c'è una sorta di muro tra il gruppo che lavora alla programmazione e le persone che effettivamente lo programmano, e non so perché, ma Nielsen non pubblica gli ascolti di questi spettacoli. È tutto cambiato, ed è molto strano non avere un'idea della situazione".

Fonte: Comic Book