Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Secondo quanto annunciato, Queer as Folk non tornerà con una seconda stagione: Peacock ha infatti deciso di cancellare lo spettacolo - reboot dell'iconica serie TV anni '90 - a pochi mesi dal rilascio del primo lotto di episodi, avvenuto lo scorso 9 giugno.

Lo spettacolo segue un gruppo di amici a New Orleans che deve affrontare le conseguenze di una sparatoria in una discoteca. Il cast include Fin Argus, CG, Jesse James Keitel, Ryan O'Connell, Johnny Sibilly, Devin Way e Kim Cattrall.

Stephen Dunn, creatore dello show, ha affermato:

"È un regalo raro in questi tempi, e in questo Paese, essere in grado di fare uno spettacolo impenitente come Queer As Folk. Questa esperienza ha cambiato le nostre vite per sempre e siamo così grati di aver trovato questa incredibile nuova famiglia. Ma oggi abbiamo ricevuto la notizia deludente che non avremo una seconda stagione. Siamo così grati per la possibilità di onorare la nostra comunità e siamo così orgogliosi di questo spettacolo".

La serie Peacock è stata la terza iterazione di Queer as Folk. La serie britannica originale è andata in onda per 10 episodi tra il 1999 e il 2000. Showtime ha quindi adattato la serie per il pubblico americano con la propria versione, andata in onda per cinque stagioni tra il 2000 e il 2005.

Questo annuncio rappresenta inoltre la seconda cancellazione di Peacock nelle ultime settimane. A inizio di settembre, infatti, la piattaforma ha cancellato Rutherford Falls dopo due stagioni.

La prima stagione di Queer as Folk è disponibile in streaming su STARZPLAY.

Fonte: Variety