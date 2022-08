Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il capitolo conclusivo del drama Queen Sugar è ormai in procinto di essere trasmesso sull’emittente televisiva OWN e in vista dell’evento la rete ha voluto condividere il trailer ufficiale, offrendo quindi un’anticipazione di ciò che verrà mostrato nella settima annata.

Stando a quanto comunicato, il prossimo arco narrativo sarà composto da 13 episodi e sarà ambientato sei mesi dopo gli eventi accaduti nello scorso finale di stagione, con Ralph Angel (Kofi Siriboe) e Darla (Bianca Lawson) che hanno ufficialmente dato il benvenuto alla loro piccola figlioletta.

Basata sull’omonimo romanzo di Natalie Baszile, la serie segue le vicende dei fratelli Bordelon: la giornalista e attivista Nova, l’allenatrice Charlotte e il padre single Ralph Angel, che a seguito della morte del padre erediteranno una fattoria di canna da zucchero di 800 acri in Louisiana.

Ideatrice dello show è Ava DuVernay (When They See Us), che dopo aver diretto il pilot, tornerà in veste di regista per il finale.

La premiere è fissata in America per il prossimo 6 settembre.

Fonte: Deadline