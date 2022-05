Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Quantum Leap della NBC non si fermerà al pilot e ne verrà realizzata una serie TV completa.

Sequel dell'omonimo spettacolo della rete (in Italia conosciuto come Il Viaggio nel Tempo), andato in onda dal 1989 al 1993, Quantum Leap sarà incentrato sul Dottor Ben Seong, un nuovo personaggio interpretato da Raymond Lee e descritto come un fisico di fama mondiale e un uomo di fede. 30 anni dopo che il Dottor Sam Beckett (Scott Bakula nella serie originale) è entrato nell'acceleratore Quantum Leap ed è scomparso, un nuovo team è stato riunito per riavviare il progetto nella speranza di comprendere i misteri dietro la macchina e l'uomo che l'ha creata .

La NBC ha annunciato un ordine per il pilota di Quantum Leap a gennaio. Insieme a Lee, il cast comprende Ernie Hudson, Caitlin Bassett, Nanrisa Lee e Mason Alexander Park:

Hudson interpreta Herbert "Magic" Williams, un personaggio interpretato da Christopher Kirby nell'episodio della terza stagione della serie originale. Magic è un veterano del Vietnam e capo del progetto Quantum Leap. Usa le sue conoscenze politiche e militari per tenere a bada il Pentagono mentre la sua squadra lavora per salvare Ben

interpreta Herbert "Magic" Williams, un personaggio interpretato da nell'episodio della terza stagione della serie originale. Magic è un veterano del Vietnam e capo del progetto Quantum Leap. Usa le sue conoscenze politiche e militari per tenere a bada il Pentagono mentre la sua squadra lavora per salvare Ben Caitlin Bassett interpreta Addison, un capo progetto presso la sede di Quantum Leap che utilizza una tecnologia all'avanguardia per comunicare con un individuo che viaggia nel tempo, probabilmente in modo simile a come la serie originale vedeva l'ammiraglio Al Calavicci ( Dean Stockwell ) comunicare con Sam tramite ologramma

interpreta Addison, un capo progetto presso la sede di Quantum Leap che utilizza una tecnologia all'avanguardia per comunicare con un individuo che viaggia nel tempo, probabilmente in modo simile a come la serie originale vedeva l'ammiraglio Al Calavicci ( ) comunicare con Sam tramite ologramma Nanrisa Lee interpreta Jenn, il capo della sicurezza di Quantum Leap

interpreta Jenn, il capo della sicurezza di Quantum Leap Mason Alexander Park interpreta Ian, l'architetto capo del programma IA di Quantum Leap

Fonte: Variety