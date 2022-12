Quantum Leap 2 ci sarà! NBC ha Rinnovato la Serie TV Sequel

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo aver trasmesso solo una parte della prima stagione, la rete NBC ha ufficialmente rinnovato per un nuovo capitolo Quantum Leap, sequel del popolare dramma di fantascienza degli anni '90.

La decisione arriva dopo che NBC ha constatato un incredibile numero di ascolti dei primi episodi.

"Stiamo entrando in una seconda stagione grazie all'incredibile lavoro del nostro cast, dei produttori, degli sceneggiatori e di tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel dare a questa iconica serie della NBC una nuova vita", ha dichiarato Lisa Katz di NBCUniversal Television. "Mentre continuiamo a portare il pubblico ai nostri drammi imperdibili, è gratificante sapere che Quantum Leap avrà un posto di rilievo con la prossima stagione sia su NBC che su Peacock".

Sequel dell'omonimo spettacolo della rete (in Italia conosciuto come Il Viaggio nel Tempo) andato in onda dal 1989 al 1993, Quantum Leap è incentrato sul Dottor Ben Seong, un nuovo personaggio interpretato da Raymond Lee e descritto come un fisico di fama mondiale e un uomo di fede. 30 anni dopo che il Dottor Sam Beckett (Scott Bakula nella serie originale) è entrato nell'acceleratore Quantum Leap ed è scomparso, un nuovo team è stato riunito per riavviare il progetto nella speranza di comprendere i misteri dietro la macchina e l'uomo che l'ha creata .

Fonte: Deadline