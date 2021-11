Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 24 minuti fa

Rafe Judkins, showrunner di The Wheel of Time, ha recentemente parlato dell'adattamento di prossima uscita, a cui spera di lavorare per otto stagioni:

"Penso che The Wheel of Time si presti meglio a una serie televisiva. Ecco perché penso che ora sia il momento giusto per lo spettacolo, perché esista: i lettori sanno che i libri raccontano una storia sui personaggi e sui viaggi che ognuno di loro sta compiendo. Lo sforzo che dovresti comprimere per trasformarlo in diversi film è troppo. Toglierebbe l'essenza dell'opera originale, sarebbe totalmente un'altra storia".

Lo spettacolo è già stato rinnovato per la stagione 2, che è attualmente in fase di riprese. I libri consistono in 14 volumi (più un prequel), pubblicati tra il 1990 e il 2013, quindi c'è sicuramente abbastanza materiale per permettere a Judkins e il suo team di proseguire con altre stagioni:

"Per quanto mi riguarda, devo affrontare questo progetto come se dovessimo raccontare l'intera storia dei libri. Se così non dovesse essere, allora ci prepareremo alla cancellazione. Questi libri hanno un finale così bello. Ho davvero bisogno che ci prepariamo per arrivarci, se siamo in grado di farlo. Ma questo alla fine non dipende da me. Se ci saranno buoni ascolti e Amazon vuole continuare a rinnovarci, mi piacerebbe continuare ad espandere ulteriormente questo mondo".

I primi tre episodi di The Wheel of Time saranno rilasciati su Amazon Prime Video il 19 novembre, con i successivi rilasciati settimanalmente.