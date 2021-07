Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 24 giugno 2021

Netflix celebra il mese del pride annunciando l'uscita di una serie animata incentrata sulla primissima squadra di sempre formata da superspie apertamente LGBTQ+.

Si tratta di Q-Force, serie avrà come protagonista Steve Maryweather (nome in codice Agent Mary), che era considerato uno dei prodigi dell'AIA, l'American Intelligence Agency, fin quando non ha fatto coming out. Chiaramente, l'Agenzia non poteva licenziarlo, e allora ha deciso di inviarlo a West Hollywood, per farlo sparire. Però, l'agente ha invece deciso di formare una squadra - la Q-Force - formata solo da genii dello spionaggio LGBTQ+, in particolare, Deb per la meccanica, Twink per i travestimenti e Stat come hacker.



Ecco a voi l'accattivante teaser della serie animata, che debutterà su Netflix il prossimo 2 settembre.

Fonte: TVLine