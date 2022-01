Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 minuti fa

Netflix e Sky collaboreranno per la prima volta in una serie TV, co-producendo una pietra miliare della storia naturale intitolata Predators - di cui è stato rilasciato il primo teaser trailer.

Lo spettacolo in sei parti, prodotto da True to Nature e sostenuto da Sky Studios, seguirà sei predatori tra cui orsi polari, cani selvatici e puma mentre affrontano l'ultimo test di sopravvivenza in paesaggi in continua evoluzione.

Predators verrà lanciato sul canale Sky Nature nel Regno Unito, in Germania e in Italia entro la fine dell'anno, e Netflix ne acquisirà i diritti.

Il regista Poppy Dixon ha dichiarato: “Attraverso Sky Documentaries, Sky Nature e Sky Crime, il nostro pubblico viaggerà per il mondo, assistendo a scene epiche mentre i predatori proteggono la loro posizione in cima alla catena alimentare, incontrando una strana coppia ambientalista in una corsa per proteggere la natura del Gabon e per ricercare la verità dietro le misteriose morti su un'isola paradisiaca nel sud-est asiatico".

Fonte: Deadline