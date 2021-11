Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Starz ha pubblicato il primo trailer e annunciato la data di uscita di Power Book IV: Force, incentrata sul personaggio Tommy Egan della serie madre mentre lascia New York e si dirige a Chicago, anche se potrebbe non essere la scelta migliore per lui.

Secondo la sinossi, mentre Tommy lascia New York dopo aver perso Ghost, LaKeisha e l'unica città che abbia mai conosciuto, fa una rapida deviazione per chiudere una vecchia ferita che lo perseguita da decenni. Quella che doveva essere una breve sosta si trasforma in un labirinto di segreti di famiglia e bugie che Tommy pensava fossero sepolte da tempo. Un passo tira l'altro e Tommy si ritrova rapidamente nel gioco della droga di Chicago. In una città divisa per razza, il protagonista diventa il fulcro che non solo unisce le due parti, ma detiene il potere di vederli sgretolarsi. Tommy usa il suo status di outsider a suo vantaggio, infrangendo tutte le regole locali e riscrivendole nel suo tentativo di diventare il più grande spacciatore di Chicago.

Nel cast vedremo anche Isaac Keys, Lili Simmons, Gabrielle Ryan, Shane Harper, Kris D. Lofton, Anthony Fleming III, Lucien Cambric e Tommy Flanagan.

La serie debutterà su Starz negli Stati Uniti e in Canada e sulla sua piattaforma di streaming internazionale StarzPlay in Europa, America Latina e Giappone domenica 6 febbraio 2022.

Fonte: Deadline